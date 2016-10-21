«Нет закону о шлепках!»: свердловчане пикетируют приёмную «Единой России»
Екатеринбург, 21 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходит пикет возле приёмной местного отделения партии «Единая Россия», организованный представителями регионального отделения общероссийской родительской организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Место проведения мероприятия выбрано не случайно. Ведь именно депутат Государственной думы от Свердловской области от «Единой России» Павел Крашенинников внёс поправки в принятый летом ФЗ-323. Мы считаем, что в результате этих поправок ст. 116 УК РФ, которую изначально вовсе предполагалось декриминализовать, в итоге стала ювенальным законом, который будет работать на разрушение семьи», — сообщил активист РВС.
Во время акции участники пикета также продолжили сбор подписей против данного закона. Общественники отмечают общественно-правовую абсурдность закона, которая заключается в том, что по статье 116 наказание стало ужесточено по сравнению со статьями: 115 (Избиение, повлекшее легкий вред здоровью), 114 (Тяжкий и средний вред здоровью при превышении самообороны), 118 (Тяжкий вред здоровью по неосторожности), и приравнено к тяжести наказания, как по статьям: 108 (Убийство при превышении самообороны), 109 (Причинение смерти по неосторожности), по ст.119 (Угроза убийства), 121.2 (Заражение несовершеннолетнего венерической болезнью).
«Теперь за побои, то есть причинение боли без последствий для здоровья в отношении «близких лиц» предполагается уголовное наказание до двух лет лишения свободы. В предыдущей редакции закона максимальное наказание за данное преступление предполагало до трёх месяцев ареста. Более того, «близкие лица», то есть люди находящиеся в родственных связях дискриминируются данным законом, так как выделены в отдельную категорию, а семья и вовсе дискредитируется как институт. Ведь теперь побои нанесённые родственником рассматриваются точно также, как если бы данное преступление было совершено из хулиганских или экстремистских побуждений», — сообщил активист движения.
Представители РВС подчёркивают, что речь идёт именно о «шлепках», и поясняют, что порой происходит путаница, связанная с тем, что слово «побои» воспринимается как нанесение ущерба здоровью или предполагается их систематическое нанесение. Общественники напоминают, что в случае нанесения травм данные действия и ранее и сейчас квалифицируются, как уголовное преступление по другим статьям уголовного кодекса, а если побои наносятся регулярно, то деяние квалифицируется как «истязание» — статья 117 УК РФ.
«В народе уже окрестили этот закон как «закон о шлепках», или как «закон о запрете на воспитание». По интернету шутка про объявление «Выпорю вашего ребёнка. Срочно. Недорого». Видимо скоро подобные объявления появятся в городе на столбах. Самое абсурдное заключается в том, что за одно и то же деяние родственники и не родные люди понесут разную ответственность. Более того, мы озабочены тем, как именно будет проходить практика правоприменения данного закона. Уже известен случай в Туле, когда из-за синяка, обнаруженного у девочки в школе, мать попала под уголовное преследование. Педагоги сообщили в органы о синяке, после чего девочку отняли у матери и возбудили уголовное дело, тогда как мать и дочь утверждают, что синяк появился от удара её младшего брата детским кубиком. Так что когда родители оставляют подписи под обращением к президенту, они понимают, что могут попасть под преследование репрессивных органов, даже если синяк или ссадину ребёнок получит на улице. А сама семья может оказаться под угрозой вторжения ювенальщиков», — сообщил активист.
Напомним, что ранее против данного закона активисты РВС сдали более 180 тысяч «живых» подписей в приёмную администрации президента России Владимира Путина в Москве. Общественники намерены и дальше продолжить сбор подписей. Также против данной редакции закона, выступила против Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, женщин и детей.
Отметим, что активисты РВС в Уральском федеральном округе намерены провести большой объединённый митинг в Зауралье. Мероприятие состоится с 14:00 до 16:00 в воскресенье 23 октября 2016 года в Кургане у кинотеатра «Россия» по улице Володарского, 75.