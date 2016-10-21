Екатеринбург, 21 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходит пикет возле приёмной местного отделения партии «Единая Россия», организованный представителями регионального отделения общероссийской родительской организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артём Брусницын Пикет в Екатеринбурге

«Место проведения мероприятия выбрано не случайно. Ведь именно депутат Государственной думы от Свердловской области от «Единой России» Павел Крашенинников внёс поправки в принятый летом ФЗ-323. Мы считаем, что в результате этих поправок ст. 116 УК РФ, которую изначально вовсе предполагалось декриминализовать, в итоге стала ювенальным законом, который будет работать на разрушение семьи», — сообщил активист РВС.

Во время акции участники пикета также продолжили сбор подписей против данного закона. Общественники отмечают общественно-правовую абсурдность закона, которая заключается в том, что по статье 116 наказание стало ужесточено по сравнению со статьями: 115 (Избиение, повлекшее легкий вред здоровью), 114 (Тяжкий и средний вред здоровью при превышении самообороны), 118 (Тяжкий вред здоровью по неосторожности), и приравнено к тяжести наказания, как по статьям: 108 (Убийство при превышении самообороны), 109 (Причинение смерти по неосторожности), по ст.119 (Угроза убийства), 121.2 (Заражение несовершеннолетнего венерической болезнью).

«Теперь за побои, то есть причинение боли без последствий для здоровья в отношении «близких лиц» предполагается уголовное наказание до двух лет лишения свободы. В предыдущей редакции закона максимальное наказание за данное преступление предполагало до трёх месяцев ареста. Более того, «близкие лица», то есть люди находящиеся в родственных связях дискриминируются данным законом, так как выделены в отдельную категорию, а семья и вовсе дискредитируется как институт. Ведь теперь побои нанесённые родственником рассматриваются точно также, как если бы данное преступление было совершено из хулиганских или экстремистских побуждений», — сообщил активист движения.

Представители РВС подчёркивают, что речь идёт именно о «шлепках», и поясняют, что порой происходит путаница, связанная с тем, что слово «побои» воспринимается как нанесение ущерба здоровью или предполагается их систематическое нанесение. Общественники напоминают, что в случае нанесения травм данные действия и ранее и сейчас квалифицируются, как уголовное преступление по другим статьям уголовного кодекса, а если побои наносятся регулярно, то деяние квалифицируется как «истязание» — статья 117 УК РФ.

«В народе уже окрестили этот закон как «закон о шлепках», или как «закон о запрете на воспитание». По интернету шутка про объявление «Выпорю вашего ребёнка. Срочно. Недорого». Видимо скоро подобные объявления появятся в городе на столбах. Самое абсурдное заключается в том, что за одно и то же деяние родственники и не родные люди понесут разную ответственность. Более того, мы озабочены тем, как именно будет проходить практика правоприменения данного закона. Уже известен случай в Туле, когда из-за синяка, обнаруженного у девочки в школе, мать попала под уголовное преследование. Педагоги сообщили в органы о синяке, после чего девочку отняли у матери и возбудили уголовное дело, тогда как мать и дочь утверждают, что синяк появился от удара её младшего брата детским кубиком. Так что когда родители оставляют подписи под обращением к президенту, они понимают, что могут попасть под преследование репрессивных органов, даже если синяк или ссадину ребёнок получит на улице. А сама семья может оказаться под угрозой вторжения ювенальщиков», — сообщил активист.

Напомним, что ранее против данного закона активисты РВС сдали более 180 тысяч «живых» подписей в приёмную администрации президента России Владимира Путина в Москве. Общественники намерены и дальше продолжить сбор подписей. Также против данной редакции закона, выступила против Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, женщин и детей.

Отметим, что активисты РВС в Уральском федеральном округе намерены провести большой объединённый митинг в Зауралье. Мероприятие состоится с 14:00 до 16:00 в воскресенье 23 октября 2016 года в Кургане у кинотеатра «Россия» по улице Володарского, 75.