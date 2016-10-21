Москва, 21 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Обсуждаемый в последние дни налог на неработающих лиц нельзя считать «налогом на тунеядство». Об этом 21 октября в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кто не работает, тот не ест. Советский плакат

«Хочу обратить внимание — это никакой налог на тунеядство, его так лучше не называть, речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но, в то же время пользуется социалкой», — сказал Медведев.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться.

Напомним, ранее замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что ведомство рассматривает возможность введения налога для трудоспособных лиц, не работающих официально. Накануне глава Минтруда Максим Топилин высказал идею о возможности зафиксировать «налог на тунеядство» в размере 20 тысяч рублей в год.