Магас, 21 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. По итогам решения ситуации с долгами за газ и электричество в Северо-Кавказском федеральном округе будут сделаны выводы об эффективности руководителей региона. Об этом 21 октября в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

government.ru Дмитрий Медведев

«Как всегда, в конце года, как обычно, мы подведем итоги — не сегодня, а в следующий раз — итоги работы по теме энергетики в округе, включая долговую проблематику за газ и электроэнергию», — сказал Медведев.

По его словам, это «тема тяжелая для округа и регионов»: «Но, напомню, коллеги, как мы и договаривались, после «разбора полетов» на эту тему сделаем выводы об эффективности того, что было, об эффективности работы регионального руководства в соответствии с теми правилами, которые существуют».