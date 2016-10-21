Москва, 21 октября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Ростуризм (Федеральное агентство по туризму) выступает против предложения отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Крыма и Севастополя, которое предложило ввести налог для выезжающих отдыхать за рубеж граждан РФ. Об этом говорится в официальном комментарии главы ведомства Олега Сафонова, распространенном пресс-службой Ростуризма.

Pedro Ribeiro Simões Туристы

«Ростуризм не поддерживает предложение отделения РСТ в Крыму и Севастополе о введении налога для туристов, отправляющихся отдыхать за рубеж», — говорит он.

При этом Сафонов считает, что предложенный налог нарушает права и свободы граждан РФ, поскольку «туризм является важнейшей сферой жизнедеятельности человека, направленной на удовлетворение его духовных и интеллектуальных потребностей».

По словам главы ведомства, государство не должно поддерживать внутренний туризм в ущерб интересам потребителей туристических услуг.

«Искусственные ограничения рыночной конкуренции и необоснованные протекционистские меры приведут к тому, что представители турбизнеса лишатся стимула к повышению качества услуг и уровня сервиса, к развитию инфраструктуры и оптимальному ценообразованию», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября региональное отделение РСТ Крыма и Севастополя предложило ввести налог для российских туристов, выезжающих за рубеж.