Душанбе, 21 октября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, прибывшим в Душанбе сегодня, 20 октября, передает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Таджикский лидер призвал турецкую сторону «принять действенные и безотлагательные меры по задержанию и экстрадиции скрывающихся на территории Турции граждан Таджикистана, которые находятся в розыске за совершение террористических и экстремистских действий».

Кроме того, Эмомали Рахмон выступил за принятие жестких скоординированных действий соответствующими структурами двух государств для предотвращения присоединения таджикистанцев к террористическим организациям и их переправки в зону боевых действий через территорию Турции.

Также глава Таджикистана обратился к Мевлюту Чавушоглу с просьбой экстрадировать подозреваемых в терроризме и экстремизме таджикистанцев, скрывающихся в Турции.

ИА REGNUM напоминает, что, по информации МВД Таджикистана, за 8 месяцев 2016 года в страну возвращен 151 обвиняемый в терроризме и экстремизме. Всего же на стороне террористических группировок в боевых действиях на территории Афганистана, Ирака и Сирии, по официальным данным, принимают участие более тысячи таджикских граждан, попавших туда преимущественно транзитом через Турцию, Грузию и Украину.