Самара, 21 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В 2016 году объем дорожного фонда составляет 19,7 млрд рублей, из которых 8,3 млрд — средства федерального бюджета, в том числе на модернизацию автомобильных дорог к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, констатировал на пресс-конференции министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, сообщает ИА REGNUM.

Anne Worner Дорога

По предварительным итогам дорожного сезона-2016, за счет субсидий дорожного фонда в Самаре завершен ремонт 17 улиц. 150 млн рублей было выделено на ремонт дворов. Завершается ремонт улицы Демократической, на 90% готова улица Ново-Садовая.

Основные объекты Чемпионата — это реконструкция Московского шоссе, автодороги Волжский — аэропорт «Курумоч», улицы Ташкентской, строительство улиц Арена-2018 и Дальняя — находятся в стадии реализации, и мы завершим работы на этих автодорогах в следующем году.

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По его словам Пивкина, высокими темпами идет строительство мостового перехода «Фрунзенский». В настоящее время завершено строительство всех опор через озеро Банное, готовы четыре из восьми опор через реку Самара. «Работы идут хорошими темпами, подрядная организация нацелена за зиму выйти из воды, чтобы процесс строительно-монтажных работ не останавливался», — сообщил министр.

Министр отметил, что дорожный сезон 2016 года был благоприятным, но не стоит забывать, что в городах по-прежнему остается проблема высокого недоремонта автомобильных дорог, которая особенно обостряется весной. «По основным магистральным улицам мы продолжим использовать подход «от фасада до фасада», на остальных автодорогах, нуждающихся в срочном ремонте, будет проводиться ремонт проезжей части. Именно на это были направлены 650 млн рублей из федерального бюджета в этом году», — подчеркнул он.

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог разрабатывает новую программу, которая станет частью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». «На федеральном уровне замечено, что городами-миллионниками нужно заниматься системно на протяжении длительного периода. Сейчас у нас есть понимание, что независимо от ситуации с бюджетом Самарской области из федерального бюджета будут выделяться целевые деньги на ремонт дорог. На следующий год 1 млрд планируется направить Самаре и 500 млн рублей Тольятти», — заявил министр.

По поводу проекта реконструкции проспекта Карла Маркса было сказано, что министерством разработана документация от обводной Самары до границ Самары, со строительством новой автодороги до проспекта Кирова. «Мы подали заявку на участие в конкурсе на получение федерального софинансирования на условиях государственно-частного партнерства. Сейчас на нашу конкурсную документацию получено положительное заключение Росавтодора и мы ждем принятия решения о финансировании на правительственной комиссии РФ», — пояснил Пивкин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации регионального министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина, из 23 млрд рублей 13,5 млрд направлено на развитие дорожной сети Самары, в том числе на благоустройство дорог к чемпионату мира по футболу — 2018.

В августе 2015 года сити-менеджер Самары Олег Фурсов в эфире регионального телеканала «Россия24» дал обещание: «Через два года жители Самары будут гордиться хорошими дорогами».

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Вместе с тем Олег Фурсов был «особо удивлен» позицией депутата Госдумы Александра Хинштейна, «раскачивающего на всю страну тему» воровства бюджетных средств при ремонте городских дорог. Хинштейн проинформировал в Твиттер, что фирма «Титан», фигурируемая в уголовном деле о хищении в крупном размере, «стала активно получать подряды от мэрии с приходом сити-менеджера Олега Фурсова». В ответ градоначальник обвинил парламентария в попытке дестабилизации общественно-политической ситуации в городе и регионе накануне выборов в Госдуму,

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