Ростов-на-Дону, 21 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Руководители «Корпорации развития» Сергей Маслов и Владимир Караманов будут находиться под арестом до 30 ноября. Такое решение принял 21 октября Ленинский суд Ростова-на-Дону, передает «Россия 24».

wallspaper.ru Фемида

Владимир Караманов является заместителем руководителя компании Сергея Маслова. Отмечается, что в офисе и дома у задержанных прошли обыски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Сергея Маслова возбуждено уголовное дело по факту хищения более 1 млрд рублей через банк «Народный кредит». По данным следствия, Маслов вместе с заместителем вступили в сговор с руководством банка перед отзывом у организации лицензии и разместили там средства, принадлежащие «Корпорации развития», которые впоследствии были похищены.