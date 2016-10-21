Ташкент, 21 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Японская Mitsubishi Corporation выиграла тендер на строительство двух энергоблоков на Туракурганской ТЭС в Наманганской области Узбекистана, сообщает АО «Узбекэнерго».

Tomasz_Mikolajczyk Mitsubishi

Согласно тендерной документации, подрядчик осуществит строительство «под ключ» двух парогазовых установок (ПГУ) мощностью 450 МВт каждая.

Как сообщает «Узбекэнерго», в настоящее время идет подготовка к контрактным переговорам с японской компанией.

Работы по строительству Туракурганской ТЭС мощностью 900 МВт и производством до 7 миллиардов кВт. ч электроэнергии в год, начались в августе 2013 года.

Финансирование проекта стоимостью 1,1 миллиарда долларов осуществляется за счет кредитов Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) в размере 704 миллионов долларов, Фонда реконструкции и развития Узбекистана — 300 миллионов долларов и собственных средств «Узбекэнерго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тыс. МВт.

Общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тыс. МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру Министерства сельского и водного хозяйства. Потенциальная возможность производства электроэнергии — 56−57 миллиардов кВт.ч.