Нижний Новгород, 21 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Нижегородские чиновники оказались под следствием, проведя аферу с фиктивным расселением граждан из аварийного жилищного фонда.

condesign Ветхое жилье

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, после смерти хозяев в собственности администрации Ветлуги оказались пустующие квартиры в домах ранее признанных аварийными. Кроме того, у администрации были квартиры, предназначенные для расселения жителей аварийного жилищного фонда.

Предприимчивые чиновники нашли 4 граждан, с которыми были заключены фиктивные договоры социального найма жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В результате эти граждане незаконно приобрели право на получение квартир во вновь построенных по программе переселения многоквартирных домах.

В конце сентября 2016 года по данному факту СК РФ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»). Расследование прокуратурой области взято на контроль.