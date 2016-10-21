Вашингтон, 21 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Упоминание о том, что американскому певцу, художнику и актеру Бобу Дилану была присуждена Нобелевская премия, исчезло с его интернет-страницы, сообщает The Guardian.

Alberto Cabello Боб Дилан

20 октября фраза «лауреат Нобелевской премии по литературе» появилась на странице с описанием нового сборника Дилана «The Lyrics: 1961−2012». Позже эти слова были удалены с сайта.

Как отмечает издание, нобелевский лауреат Боб Дилан вновь стал просто Бобом Диланом. Возможно, музыкант не знал ни о появлении записи на сайте, ни о ее исчезновении, ведь, как правило, сами звезды не занимаются оформлением сайтов. Известно, что Боб Дилан до настоящего момента никак не прокомментировал присуждение ему премии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нобелевскую премию по литературе за 2016 год Бобу Дилану присудили «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Однако представители Нобелевского комитета так и не сумели дозвониться до музыканта, чтобы лично сообщить ему об этом.