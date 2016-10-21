Санкт-Петербург, 21 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Регионы Северо-Запада до конца 2016 года создадут программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение главам регионов дал Николай Цуканов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО. Сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета при полпреде, посвященное экологической безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

На территории Северо-Запада существует 239 водных объектов, из них только три считаются условно чистыми. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 14% жителей СЗФО потребляют небезопасную воду. Основной причиной загрязнения становится сброс различными предприятиями сточных вод, недостаточно очищенных или не очищенных вовсе. Общее качество очистных сооружений и состояние канализационных сетей также оставляет желать лучшего — они изношены и требуют ремонта.

Региональные программы будут описывать состояние очистных сооружений и канализационных сетей, а также систему водоподготовки каждого региона. Важной частью документов станет стратегия развития систем водоснабжения и водоотведения для снижения негативного воздействия сточных вод предприятий на водные объекты. «Без четкого понимания и плана проблему не решить. Мы должны знать, сколько объектов строить и сколько это будет стоить», — заявил Николай Цуканов.

На заседании Совета при полномочном представителе президента в СЗФО были озвучены конкретные проблемы отдельных регионов округа. Так, в Новгородской области почти 85% сточных вод сбрасываются в водоемы неочищенными из-за плохого качества очистных сооружений. Предприятиям известны предельные концентрации загрязняющих веществ, но соблюдают нормативы только единицы, и их усилия — как капля чистой воды в грязном водоеме.

В Архангельской области уже реализуется концепция развития систем водоснабжения и водоотведения. Главными ее составляющими являются технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. В существующих очистных установках отсутствует ступень биологической очистки, поэтому их эффективность крайне мала. Как сообщил Совету глава Архангельской области Игорь Орлов, предприятия региона заинтересованы в качественной очистке собственных стоков и вкладывают в проекты модернизации значительные средства.

«На территории Мурманской области существует 84 хозяйствующих субъекта, которые прибегают к сбросам в водоемы, однако только 52 из них используют очистные сооружения, — сообщила в своем выступлении губернатор Мурманской области Марина Ковтун. — Но в последние годы мы отмечаем устойчивое снижение объемов сбросов неочищенных сточных вод. Это результат совместной работы регионального правительства и крупных промышленных предприятий». Глава Мурманской области уверена, что эта тенденция сохранится, так как, согласно закону, к 2019 году крупные предприятия, оказывающие значительное воздействие на водную среду, обязаны модернизировать технологии очистки до передового уровня.

Примером эффективной системы обращения с водными объектами Николай Цуканов назвал опыт Ленинградской области. Одно из последующих заседаний Совета при полпреде президента по СЗФО пройдет в выездном формате. Члены Совета посетят 47-й регион и ознакомятся с его практиками в области очистки на месте.

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С начала 2016 года в 47-м регионе начал работу ГУП «Леноблводоканал», образованный путем слияния районных водоканалов. Правительство области считает, что единая служба успешнее справляется со своими задачами, чем отдельные муниципальные предприятия. В планах у Ленобласти — отдельная программа, направленная на сельскохозяйственные стоки.

«В воды региона попадают стоки с полей, в которых содержатся концентрации фосфора, азота и фтора от удобрений. Эти стоки необходимо локализовать. Программа действий будет принята в 2017 году сроком на пять лет», — сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.