Париж, 21 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум.



stevepb Контроль калорий

Более половины жителей стран Европы страдают излишним весом, указывается в опубликованном 20 октября исследовании статистической службы Европейского союза (Евростат).

Опубликованные службой данные показывают, что в 2014 году 35,7% жителей стран Европы старше 18 лет можно было отнести к категории страдающих ранней формой ожирения, тогда как 15,9% страдали излишним весом. При этом недостаток веса был обнаружен у 2,3%. Речь об ожирении идет тогда, когда индекс массы тела равен или превышает 30.

Евростат обращает внимание на то, что с возрастом количество страдающих ожирением растет до возрастной группы в 75 лет и старше. Так, в возрастной группе от 18 до 24 лет ожирением страдает 5,7% человек, тогда как в группе 65−74-летних излишним весом страдает уже 22,1%, после чего наблюдается падение. Проблемы с излишним весом также проявляют корреляцию с образования, чем уровень которого, тем ниже показатели.

Румыния (9,4%) и Италия (10,7%) продемонстрировали самые низки показатели, тогда как первенство по количеству страдающих ожирением жителей занимает Мальта (26%), за которой идут Литва (21,3%), Венгрия (21,2%), Эстония (20,4%) и Великобритания (20,1%).

При исследовании не было установлено систематических различий в показателях женщин и мужчин, они становятся заметны при рассмотрении отдельных стран. В частности на Мальте количество страдающих ожирением мужчин составляет 28,1%, против 23,9% женщин.