Вашингтон, 21 октября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Ранее Reuters писало, что американские производители угля были атакованы целым рядом структурных и циклических факторов, которые сильно ударили по потреблению и вынудили искать защиты от банкротства в 2015—2016 годах. В связи с этим возникает ряд вопросов. Например, каково будущее американской угольной промышленности? Что будет с работниками при закрытии шахт? Как происходит «озеленение» угольной отрасли? На эти и другие вопросы ИА REGNUM ответил кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии месторождений полезных ископаемых Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Петров.

DariuszSankowski Шахта

«США крупнейшая угольная держава мира, запасы углей в недрах страны составляют почти четверть триллиона тонн, причем около половины этого количества — это антрациты и каменные угли. В США сосредоточено 27% мировых запасов этого энергетического сырья, — говорит эксперт, — Трудно представить, что страна, оплот капиталистической системы хозяйствования, не стала бы использовать этот ресурс в практической деятельности. Так оно и есть, по добыче углей всех марок США уступают только Китаю: в США сосредоточено 12% угледобычи, а в Китае — 48%, вместе эти две страны добывают 60% углей в мире. И эта доля растет год от года».

Ситуация в последнее время

По словам Петрова, анализ динамики добычи угля в США демонстрирует плавное увеличение добычи с 1980 года по 2008 год с последующим некоторым снижением угледобычи в период с 2008 года по 2015 год. Следует отметить, что добыча углей в США в принципе коррелируется с добычей этого минерального ресурса в мире, однако мировая добыча в большей степени зависит от Китайской Народной Республики.

Добыча углей всех марок в США в период с 1980-2015 годах

В то же время в целом, по миру уже третий год подряд наблюдается снижение уровня добычи углей (в среднем 3−4% в год), хотя и в разной степени. В США падение более заметное — 8−10% в год, в Австралии — 3−4%, Китае — 2−2,5%. Понятно, такое глобальное изменение использования угля связано с общемировыми экономическими кризисными явлениями — замедлением экономического развития мировых драйверов экономики и стагнация или даже падение показателей промышленного производства в ряде крупных развивающихся и развитых стран. Надо помнить, что примерно три четверти углей добывается для использования в энергетике, а остальное применяется в металлургии. Поэтому изменение кривых добычи связано, прежде всего, с изменениями в производстве электрической энергии и металлов, обратил внимание аналитик.

Изменение мировой добычи углей в 1980-2015 годах

«Поэтому считаю, что эксперт агентства Reuters, анализируя ситуацию с угледобычей в США, показал поверхностные факторы, которые используются в любых анализах энергетических проблем (наращивание запасов угля; проблема изменения климата и связанные с этим меры властей по сокращению выбросов углекислого газа; сланцевая революция). Все перечисленные факторы не главные, а некоторые из них выявлены некорректно.

Например, действительно, в США одна из самых мощных энергетик мира с угольной генерацией, практически все энергетические угли, добываемые на месторождениях США, и привозной импортный уголь сжигаются на тепловых электрических станциях. В стране второй год сокращается электрическая генерация и это, прежде всего, накладывает отпечаток на добычу угля в стране. Уже порядка десяти лет в стране последовательно падает выплавка чугуна и стали, где требуется огромное количество угля, причем, самых качественных и дорогих марок — жирных и коксующихся углей. Это также накладывает существенный отпечаток на снижение угледобычи в стране», — объяснил кандидат геолого-минералогических наук.

Производство чугуна (синяя кривая) и стали (красная кривая) в США

Сергей Петров отметил, что какой-то вклад в снижение добычи и оказало структурное изменение использования энергетических ресурсов для производства первичной энергии и генерации электричества. Доля угля в производстве первичной энергии США (не в натуральном выражении, а в нефтяном эквиваленте) за пять лет с 2011 г сократилась с 21,9% до 17,4%. Доля нефти выросла всего на с 36,9% до 37,3%, а вот доля газа выросла существенно — с 27,6% до 31,3%. Это — третий фактор.

За последние пять лет доля угля в генерации электроэнергии упала с 40% до 29%, а природного газа, наоборот, увеличилась с 24% до 32%. Дополнительный газ и нефть в стране получены из месторождений в трудных коллекторах, в том числе и из сланцевых. Высокая себестоимость добычи углеводородов из этих слоев делает практически невозможной их транспортировку. Поэтому нефте‑ и газодобытчики вынуждены эти углеводороды практически сразу (вблизи мест добычи) перерабатывать или сжигать, подчеркнул доцент кафедры геологии месторождений полезных ископаемых СПБГУ.

Климатические мероприятия в США

Что касается климатических проблем и парниковых газов, то, по мнению эксперта, в США не наблюдается проведение каких-либо специальных мероприятий и реализации централизованных программ по нормализации этих проблем. Страна является вторым ведущим эмитентом парниковых газов в мире с долей 16,5% после Китая, у которого доля 26%, у РФ доля 4%. Анализ графика динамики эмиссии диоксида углерода в США демонстрирует четкую корреляцию с потреблением угля и углеводородов. Изменение потребления и добычи этого сырья зависит не от желания улучшить экологию, а по макроэкономическим причинам.

Выбросы диоксида углерода в США в 1980-2015 годах

«Основной источник парниковых газов — это автомобильный транспорт, а в США главенствует культ мощных машин с огромными турбированными двигателями объемом 3−6 литров. Вследствие дешевизны моторных топлив, мало кто задумывается о расходе, а следовательно, и выбросах парниковых газов. До четверти производимого в мире моторного топлива сжигается автомобилями в США. Кстати США подписали, но до сих пор не ратифицировали Киотский протокол 1997 года, касающегося сокращения выбросов парниковых газов. Поэтому, вероятно, остались невыполненными задачи по снижению выбросов парниковых газов на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года», — сказал Петров.

Банкротство американских угольных компаний

Уже сегодня многие американские компании по производству угля объявили о банкротстве или погрязли в долгах. Например, Arch Coal, Alpha Natural Resources, Patriot Coal и Walter Energy. Главное, что в случае закрытия шахт работу потеряют тысячи — сотни тысяч человек. В связи с этим возникает вопрос о том, собираются ли что-то предпринимать или уже предпринимают американские власти для того, чтобы эти люди не остались у «разбитого корыта». Как пояснил Петров, на этот вопрос сложно ответить, так как он касается сугубо внутренних проблем самих Соединенных Штатов.

«Могу лишь предположить, что в США с сильным социальным лобби в парламенте страны и продвинутой ролью четвертой власти, никто не останется «у разбитого корыта», все получат достойные компенсации», — выразил свою точку зрения аналитик.

Переход с одного энергоисточника на другой

На эту тему можно много теоретизировать, но практика показывает, что в большинстве случаев используется тот энергоноситель, который наиболее доступен в данное конкретное время и в конкретной территории, говорит кандидат геолого-минералогических наук. В Африке доступны дрова и древесный уголь, в Индии каменный уголь, в РФ — газ, в странах Персидского залива — нефть и попутный газ, в Исландии — геотермальная энергия. И они используются в первую очередь. Конечно, если государство думает об энергетической безопасности, то в стране развиваются и альтернативные технологии получения энергии. А это, прежде всего, атомная энергетика и возобновляемые источники.

«Не рачительно развивать угольную энергетику, если в стране гигантские залежи природного газа или нефти. И наоборот. К сожалению, пока нет «чистых» заменителей минерального топлива в глобальном масштабе. Поэтому человечество какое-то время обречено использовать запасы угля и углеводородов для этих целей. Запасов традиционного минерального топлива уверенно хватит до того момента, когда будет открыт источник неиссякаемой относительно «чистой» энергии. Скорее всего, это будет энергия термоядерного синтеза. Вот тогда, профессия угольщика и нефтяника отойдет в прошлое, но у нас еще есть около 30−50 лет минимум!», — заявил эксперт СПБГУ.

Что будет с углем в США в будущем?

Он подчеркнул, что уголь будет добываться в США еще долго. Об этом отчасти есть упоминания в предыдущих сентенциях. Речь идет о том, что помимо энергетики уголь используется в выплавке металлов. Также у угля, как энергоносителя, тоже имеются преимущества по сравнению с нефтью и газом, несмотря на более низкий КПД и низкую экологичность. Это твердое топливо, работающее при низких температурах, оно имеет низкую цену, а с технологической точки зрения имеет массу резервов для повышения показателей использования для выработки электроэнергии.

Еще один важный показатель — использование новых конструкций котлов, суперсвехкритических температур теплоносителя и других новшеств позволяет повысить КПД до уровня тепловых станций на мазуте и, даже, газовых станций. К тому же, отмечает эксперт, уголь проще транспортировать и хранить. Его можно использовать в установках небольшой мощности и так далее.

«Повторюсь, пока не будет открыт новый глобальный источник энергии, уголь будет востребован всегда», — заявил Сергей Петров.

Способы «озеленения» угольной энергетики тоже понятные, и они проводятся в жизнь. Прежде всего, это совершенствование способов сжигания угля, подготовки угольных смесей к сжиганию, применение новых конструкций котлов, насосов и турбин, более полное использование тепла. Еще глубокая очистка отходящих пылей и газов.

Вторая проблема — повышение температуры теплоносителя, это, скорее всего, единственный путь повышения КПД на угольных тепловых станциях. На разработки в этом направлении надо не жалеть средств. Повышение КПД угольных станций всего на один процент глобально по всему миру даст больший экологический эффект, нежели использование всего возобновляемого топлива. Еще одна проблема — комплексное использование зол и шлаков в хозяйственной деятельности, может существенно повысить эффективность угольной энергетики, заключил доцент кафедры геологии месторождений полезных ископаемых Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Петров.

Напомним, ранее ИА REGNUM писало статье старшего аналитика рынка сырьевых товаров и энергетики Джон Кемп «Американская угольная промышленность надеется на передышку после идеального шторма» для Reuters, в которой эксперт заявил, что угольную промышленность в США почти задушили. В связи с чем многие компании, специализирующиеся на добыче и транспортировке угля, либо погрязли в долгах, либо обанкротились.

По мнению автора материала, существуют три основных фактора, способствующих уменьшению доли угольной промышленности в общем энергобалансе страну. Это, во-первых, избыточная добыча угля в 2014—2015 годах. Во-вторых, проблема изменения климата и токсичных выборов от угольных электростанций, что негативно влияет на структурный сдвиг в плане получения энергии от сжигания угля. В-третьих, это сланцевая революция в США, которая разблокировала огромное количество дешевого газа и предложила производителям электроэнергии более чистый и «гибкий» в плане процесса добычи энергоисточник.