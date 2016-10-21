Москва, 21 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Участие ВКС РФ в урегулировании сирийского военного конфликта показало: у российской военной техники есть ряд недостатков, которые необходимо устранять. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на едином дне приёмки военной продукции сегодня, 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«В ходе применения военной техники в Сирийской Арабской Республике был выявлен ряд конструктивных и производственных недостатков», — заявил Шойгу. Надёжность техники, как считает глава Минобороны, необходимо выводить на новый уровень, а какие именно нужны меры, будет ясно по итогам дня приёмки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что операция в Сирии выявила «определенные проблемы», устранение которых позволит «скорректировать дальнейшие направления развития и совершенствования образцов военной техники». «Но вместе с тем — и на этом должны сосредоточить всё внимание — операция в Сирии выявила определённые проблемы, недостатки», — сказал президент.

21 октября Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Алеппо и операцию в Мосуле (Ирак).