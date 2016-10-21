Москва, 21 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Брюссель должен принести извинения Минобороны России за беспардонную ложь и голословные обвинения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Недостойным воинской чести» назвал он заявление бельгийского военного ведомства в адрес министерства обороны России по поводу данных об ударе F-16 по мирным объектам и людям в Сирии, которые они пытаются не признать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Минобороны России предоставило зафиксированные специальными техническими средствами данные о том, что что самолеты, наносившие удар по мирным жителям Алеппо, принадлежали авиации Бельгии. Но эта правда Брюсселю не удобна, она не вписывается в концепцию о вине России в гибели мирного населения Сирии», — отметил парламентарий.

Российские военное ведомство обладает всеми необходимыми средствами ведения технической разведки и мониторинга, поэтому смешно слышать заявления европейцев о недостоверности данных, говорит депутат.

«В отличие от наших западных оппонентов, мы всегда предоставляем только выверенные факты, подтвержденные документами и записями съемок», — заключил он.

Во вторник по сирийскому селению Хассаджек в провинции Алеппо нанесли авиаудар, погибли шесть человек, четверо ранены, разрушены два жилых дома. В районе были зафиксированы два истребителя F-16, по данным Минобороны, они взлетели с иорданской базы и сразу были идентифицированы как принадлежащие ВВС Бельгии. Самолетов ВКС России и ВВС Сирии там не было.