Лондон, 21 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум.



army.mil Иностранные войска в Мосуле

Выступая с речью на съезде Консервативной партии Великобритании в сентябре, глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство является «глобальной сверхдержавой в вопросах мягкой силы». Где и когда, как не в ходе нынешней операции по освобождению Мосула лучше всего Лондону воспользоваться своей мягкой силой, пишет Кевин Уоткинс в статье для The Guardian.

Автор отмечает, что сложно переоценить символическую важность этого города, из которого Абу Бакр аль-Багдади — лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — объявил о создании халифата. Однако крайне важно также, как именно будет одержана победа в Мосуле, поскольку, хотя нет сомнений в военной победе, опасность состоит в том, что она будет достигнута ценой большого числа жертв среди мирного населения.

Первые признаки грядущей катастрофы уже налицо. С продвижением войск коалиции на Мосул все больше мирных жителей вынуждены покидать свои дома. И в будущем ситуация будет обостряться. Поэтому правильное использование мягкой силы Соединенного Королевства может оказаться крайне важным.

И в сложившихся обстоятельствах Соединенное Королевство может добиться многого для защиты детей, соблюдения гуманитарного права и минимизации человеческих потерь с помощью своей мягкой силы. Лондон обладает как прямым, так и косвенным влиянием в Ираке. Вместе со своими партнерами по коалиции Великобритания занимается тренировкой местных вооруженных сил и вооруженных формирований. Войска Соединенного Королевства принимают непосредственное участие в операции по освобождению Мосула вместе с их американскими коллегами, выступая советниками по вопросам тактики. К Великобритании также прислушиваются и в правительстве Багдада.

Прежде всего необходимо дать понять вооруженным силам страны, что участвующие в операции командиры должны защищать гражданское население. Нельзя допускать повторения таких ошибок, как безразборные артиллерийские обстрелы, приведшие к громадным потерям среди мирного населения в Эль-Фаллуджи и Рамади.

Сейчас очевидно, что для защиты гражданского населения были сделаны недостаточные приготовления. Военное командование посредством радиосвязи призывало мирных жителей не выходить из домов и вывешивать белые флаги на своих домах. В лучшем случае эта мера будет неэффективной, в худшем — гражданские лица будут использоваться в качестве человеческого щита. Это абсолютно неприемлемо.

Одной из наиболее приоритетных задач военного руководства должно стать установление, открытие и поддержание в безопасности гуманитарных коридоров из города, а также в него. Как регулярным, так и нерегулярным силам необходимо понять, что неспособность защитить гуманитарный доступ является нарушением Женевской конвенции — военным преступлением.

Однако предоставление безопасного выхода является лишь частью уравнения. Соединенное Королевство должно также запустить международную кампанию с целью сокращения недостатка средств для гуманитарных нужд.

Таким образом, Мосул является не только испытанием военной силы. В регионе, где планка того, что дозволено в вооруженном конфликте, опустилась так низко, что почти исчезла, это может стать возможностью напомнить о важности соблюдения международно признанных прав человека. А для Соединенного Королевства Мосул является шансом продемонстрировать, что мягкая сила может быть эффективно применена для защиты гражданского населения.