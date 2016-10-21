Ростов-на-Дону, 21 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону специалисты приступили к укладке поля, на котором пройдут пять футбольных баталий чемпионата мира 2018 года. Об этом ИА REGNUM 21 октября сообщили в донском правительстве.

donland.ru Строительство «Ростов Арены»

Футбольное поле «Ростов Арены» обустраивается слоями. Первый слой — бетонный, он же является основанием будущей площадки. Готовность его уже превышает 50%.

На главном спортивном объекте продолжаются установка сборных элементов настила трибун, немного осталось до окончания работ по устройству лестничных железобетонных маршей, кладке кирпичных перегородок и наружных стен. Наряду с этим на объекте заняты штукатуры и электромонтёры. Стадион также оснащают канализации, а также водоснабжением и теплом.

Напомним, что к возведению «Ростов Арены» строители приступили в 2013 году. Согласно проекту, окончательный срок завершения работ — 25 декабря 2017 года. Но специалисты набрали высокий темп, неоднократно появлялась информация, что объект можно будет опробовать уже к осени 2017 года.

Вместимость арены составит 45 тыс. зрителей. Проект стадиона получил положительную оценку госэкспертизы в ноябре 2014 года. Общая сметная стоимость объекта составила 19,3 млрд рублей, но впоследствии расходы удалось сократить на 3 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генподрядчиком строительства главного спортивного объекта ЧМ-2018 на Дону является «Крокус Интернэшнл». К компании не раз обращались надзорные ведомства по причине отклонения от проекта при укладке фундамента стадиона.

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