Москва, 21 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Налог на «тунеядство» не решит проблему хронического дефицита социальных и пенсионных фондов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя заявление министра труда Максима Топилина о том, что такой сбор составил 20 тыс. рублей в год.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

«Такая мера проблему не решит. Дефициты социальных фондов, Пенсионного фонда гораздо больше, чем даже потенциально теоретически можно было бы собрать денег при такой сумме», — заявил Емельянов.

При этом вызывает категорическое возражение сам подход, сам принцип, чтобы «заставлять неработающих граждан огульно платить какие-то взносы», подчеркнул депутат. «Не все неработающие граждане заняты в теневом секторе, что такой закон предполагает — это во-первых. А во-вторых, не от хорошей жизни наши наёмные работники вынуждены работать нелегально, не от хорошей жизни предприниматели вынуждены переводить своих работников в тень», — пояснил замглавы фракции.

Ключевая проблема — очень высокие взносы в социальные фонды, которые обусловлены их дефицитом, считает Емельянов. «Дефицит Пенсионного фонда определяется совершенно неприемлемой пенсионной системой. Ведь та существующая система, накопительно-страховая, которая принята у нас, она может работать только тогда, когда в стране очень много высокодоходных рабочих мест», — заявил парламентарий.

«Когда зарплата очень низкая, накопительно-страховая пенсионная система просто невозможна, она будет в перманентном кризисе. Поэтому наблюдается и дефициты Пенсионного фонда, и заморозки накопительной части пенсии», — продолжил он.

Дальше эта ситуация будет только лишь усугубляться, потому что точечными мерами такими проблему не решить, добавил Емельянов.

К дефициту фондов привели исключительно «ошибочные решения по организации страховой и пенсионной системы», указал замглавы фракции «Справедливой России», а разумным выходом из сложившейся ситуации мог бы послужить отказ от накопительной страховой системы и переход к принципу солидарности поколений. «И не мучать наших граждан дурацкими инициативами, как подобные «налоги» для якобы неработающих граждан — потому что люди ни в чём не виноваты, они вынуждены уходить в тень, как и не виноваты предприниматели, которые вынуждены тоже свою наёмную рабочую силу уводить в тень», — подчеркнул Емельянов.

Глава Минтруда Максим Топилин назвал размер сбора с неработающих граждан РФ — он должен составить 20 тыс. рублей в год. По словам главы Минтруда, такой размер сбора с неработающих граждан основывается на МРОТ и подоходном налоге, который с него заплатил бы легально работающий человек.