Ташкент, 21 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Правительство Японии выделит для Узбекистана денежные средства в размере 263 млн японских иен (около $2,5 млн) в целях реализации проекта по борьбе с контрабандой афганских наркотиков, сообщает UzDaily.uz.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

Оператором по реализации проекта выступит Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Ташкенте.

Соответствующее соглашение подписано накануне между послом Японии в Узбекистане Нобуаки Ито и региональным представителем UNODC Ашитой Миттал.

«Деятельность проекта будет направлена на решение проблемных аспектов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков в Узбекистане, а также развитие потенциала сотрудников правоохранительных органов посредством предоставления оборудования, укрепления инфраструктуры, организации тренингов и семинаров», — говорится в публикации.

Кроме того, будут созданы межведомственные мобильные группы, которые будут сотрудничать с подразделениями правоохранительных органов на местах в целях выявления лиц, вовлеченных в контрабанду наркотиков вдоль железнодорожных магистралей.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, через территорию Узбекистана проходит так называемый «северный маршрут» — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.