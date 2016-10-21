Япония выделит Узбекистану $2,5 млн на борьбу с наркотиками
Ташкент, 21 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Правительство Японии выделит для Узбекистана денежные средства в размере 263 млн японских иен (около $2,5 млн) в целях реализации проекта по борьбе с контрабандой афганских наркотиков, сообщает UzDaily.uz.
Оператором по реализации проекта выступит Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Ташкенте.
Соответствующее соглашение подписано накануне между послом Японии в Узбекистане Нобуаки Ито и региональным представителем UNODC Ашитой Миттал.
«Деятельность проекта будет направлена на решение проблемных аспектов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков в Узбекистане, а также развитие потенциала сотрудников правоохранительных органов посредством предоставления оборудования, укрепления инфраструктуры, организации тренингов и семинаров», — говорится в публикации.
Кроме того, будут созданы межведомственные мобильные группы, которые будут сотрудничать с подразделениями правоохранительных органов на местах в целях выявления лиц, вовлеченных в контрабанду наркотиков вдоль железнодорожных магистралей.
Как ИА REGNUM сообщало ранее, через территорию Узбекистана проходит так называемый «северный маршрут» — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.