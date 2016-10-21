Москва, 21 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Работу федеральных органов по организации, подготовке и проведению чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года будет координировать вице-премьер РФ Виталий Мутко. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщается на официальном сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между первым заместителем председателя правительства, заместителями председателя правительства, заместителем председателя правительства — руководителем Аппарата правительства и заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме вопросов, связанных с подготовкой и проведением ЧМ-2018, Мутко будет курировать программы реализации госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, а также госполитику в области туризма и государственную молодёжную политику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко заместителем председателя правительства РФ.

«В соответствии с пунктом «Д» статьи 83 Конституции РФ постановляю назначить Мутко Виталия Леонтьевича заместителем председателя правительства РФ, освободив его от занимаемой должности», — отмечалось в тексте указа.

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