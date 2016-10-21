Москва, 21 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. «Ростуризм не поддерживает предложение отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе о введении налога для туристов, отправляющихся отдыхать за рубеж, и считает его нарушающим права и свободы россиян, поскольку туризм является важнейшей сферой жизнедеятельности человека, направленной на удовлетворение его духовных и интеллектуальных потребностей и открывающей возможности не только для отдыха, но и для саморазвития, познания мира и расширения кругозора», — говорится в официальном комментарии главы ведомства Олега Сафонова, распространенном пресс-службой Ростуризма.

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В ведомстве отмечают, что поддержка государством внутреннего туризма не должна осуществляться в ущерб интересам потребителей туристических услуг. «Искусственные ограничения рыночной конкуренции и необоснованные протекционистские меры приведут к тому, что представители турбизнеса лишатся стимула к повышению качества услуг и уровня сервиса, к развитию инфраструктуры и оптимальному ценообразованию», — считают в агентстве.

«В конечном счете, это негативно скажется на российских туристах, которые будут получать на Родине услуги более низкого качества по более высокой цене, и может запустить очень негативный для социально-экономического развития России сценарий, когда сократится не только выездной турпоток, но и внутренний», — подчеркивает Олег Сафонов.

Региональное отделение РСТ Крыма и Севастополя в четверг предложило ввести налог для туристов, выезжающих за рубеж. В организации пояснили, что незначительная нагрузка на путешественников станет дополнительным источником финансирования внутренних направлений.