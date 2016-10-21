Барселона, Испания, 21 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона», уругваец Луис Суарес во второй раз стал обладателем «Золотой бутсы» — награды, которая присуждается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов по итогам сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ailura Луис Суарес

Церемония вручения приза прошла в столице Каталонии, золотую статуэтку футболисту вручили его дети — сын и дочка. В сезоне 2015/2016 на счету Суареса оказалось 40 забитых мячей. По их числу форвард опередил Гонсало Игуаина и Криштиану Роналду — те забили 36 и 35 голов соответственно.

Сам футболист отметил, что награда стала результатом усилий всей команды. Напомним, что Суарес уже получал «Золотую бутсу» в 2014 году.

«Я выступаю в лучшей команде мира, и меня окружают лучшие футболисты. Хотя соглашусь, что прошлый сезон получился для меня фантастическим», — цитирует форварда пресс-служба «Барсы».