Вильнюс, 21 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Литовский банкир Раймондас Баранаускас, являющийся совладельцем банка «Снорас», который в 2011 году был экспроприирован высшим руководством Литвы, выступил с новыми громкими заявлениями в адрес президента Дали Грибаускайте.

lrp.lt Флаги Литвы и НАТО

«Грибаускайте и консерваторы, очевидно, боятся расследования истории банка «Снорас», боятся огласки, потому и ведут такую истеричную политику из-за событий в Украине — хотят один скандал прикрыть другим», — считает Баранаускас, иронично оценивая действия Грибаускайте как «правильную тактику».

«Только таким образом можно спровоцировать военное вторжение и скрыть истощение Литвы, — продолжил банкир. — Война — хороший способ, повод и возможность сбежать от ответственности за экономический упадок, воровство с энергетических объектов, захват банков, устроенный кризис и нищету».

В своём заявлении, опубликованном на ресурсе snorasbank.com, Баранаускас перечисляет фамилии тех, кто — цитата — «захватили, развалили и после этого ограбили» банковские структуры, принадлежащие Раймондасу Баранаускасу и Владимиру Антонову.

Это, по словам литовского банкира, «Андрюс Кубилюс (экс-премьер Литвы — ИА REGNUM ), Ингрида Шимоните (министр финансов в правительстве Кубилюса — ИА REGNUM ), Витас Василяускас (глава Литовского банка — ИА REGNUM ), председатель кредиторов «Снораса» Аурелия Мажинтене и ещё много-много литовцев». «Ясно, что им помогли приглашенные иностранцы Саймон Фрикли и Нейл Купер (оба в недавнем прошлом руководители американского детективного агентства Kroll, которое в своё время по заказу правительства США исследовало финансовую систему в послевоенном Ираке — ИА REGNUM )».

По мнению Баранаускаса, «консерваторы Литвы до сих пор истерически кричат: «Русские нападают!..», чтобы попросту прикрыть этим свои воровские седалища».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что совладелец «Снораса», гражданин России Владимир Антонов обратился в Московский арбитражный суд с иском к Литве по поводу компенсации ущерба от национализации банка. Антонов просит от Литвы 557 млн евро, или 68% акций «Снораса». В свою очередь Баранаускас заявил корреспонденту ИА REGNUM, что готовит аналогичный иск к литовскому государству с требованием компенсации своих 25% акций «Снораса».

Следующее судебное заседание по иску Антонова к Литве состоится в ближайший понедельник, 24 октября.