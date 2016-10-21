Москва, 21 октября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Расходы федерального бюджета-2016 на оборону вырастут на 4%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме в ходе обсуждения изменений в главный финансовый документ страны. «С 18% до 22,3% доля оборонной части возрастет в общем объеме расходов», — сказал Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам министра, расходы увеличиваются из-за того, что правительство решило закрыть кредитные схемы оборонных предприятий.

Поправками предлагается урезать финансирование ряда госпрограмм, в частности, госпрограммы развития АПК — на 22 млрд рублей — до 214,79 млрд рублей. Также поправки увеличивают секретные расходы бюджета почти на 680 млрд рублей, а их долю в общих расходах — до 22%.