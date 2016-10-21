Ростов-на-Дону, 21 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум.



avito.ru Мясо

В период с января по сентябрь 2016 года сотрудники Ростовского референтного центра Россельхознадзора проверили на наличие вредных и опасных веществ 2 тыс. 416 проб продовольственных товаров, реализуемых на Дону. В 65 были найдены остатки ветеринарных лекарств. Как сообщили ИА REGNUM в центре, их количество значительно превышало норму.

Не соответствовали ГОСТу также яйца куриные, мясо птицы, говядина, мясная продукция местного производства, а также поступившая на прилавки из Мордовии, Башкортостана, Белгородской и Волгоградской областях.

Также лабораторным анализам подверглись 309 образцов молока и молочной продукции, произведенной в различных российских регионах. Четверть исследуемой продукции была признана вредной. Лидером среди продукции с отклонениями от нормы стало сливочное масло.

Отметим, что специалисты Ростовской области не впервые нашли вредные вещества в продовольственной продукции. Так, в сентябре в одном из ростовских детских садов дошколят кормили кашами с клещами и жучками. Так, в перловке, пшеничной крупе и гречке были обнаружены амбарный долгоносик с личинками, мукоеды и хлебные клещи.