Таллин, 21 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, в Брюсселе подписан трехсторонний договор Еврокомиссии, Эстонии и Финляндии о строительстве газопровода Balticconnector по дну Финского залива. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что с эстонской стороны документ подписан премьер-министром, председателем праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвасом, от Финляндии — премьер-министром Юха Сипиля, от Еврокомиссии — ее главой Жан-Клодом Юнкером.

balticconnector.fi Проект газопровода Balticconnector

Общая стоимость проекта составляет 250 млн евро и на 75% (187 млн евро) финансируется из фондов ЕС. Это максимально возможная ставка оплаты проектов ЕС со стороны Еврокомиссии, подчеркнули в канцелярии правительства. Подписавшие договор лица подчеркнули важное значение проекта для всего энергетического рынка Европы как альтернативного способа доставки газа в регион от третьих стран.

Balticconnector объединит газовые сети Эстонии и Финляндии газопроводом длиной 150 км, из которых около 80 км пройдет по дну Финского залива. Протяженность наземных участков составит 22 км в Финляндии и 50 км в Эстонии. Кроме того, с обеих сторон Финского залива будут построены компрессорные станции для перекачки газа. Газопровод позволит перекачивать в обе стороны 7,2 млн кубометров газа в сутки или 2,5 млрд кубометров в год. Ответственными за реализацию проекта названы госпредприятия Elering в Эстонии и Baltic Connector OY в Финляндии.

Планируется, что Balticconnector будет введен в эксплуатацию в 2020 году.