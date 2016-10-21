Душанбе, 21 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Специально созданная рабочая группа компании «Газпром» приступила к изучению геолого-геофизических материалов для выбора новых нефтегазоперспективных участков месторождений на территории Таджикистана.

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Как отмечают в пресс-службе компании, на сегодня рассматриваются участки на юго-западе и на севере страны, на которых промышленные залежи углеводородов были обнаружены еще в советское время, когда происходила и оценка их запасов.

Более детальную геолого-геофизическую информацию по рассматриваемым участкам и пакет необходимых документов компании «Gazprom International» намерено передать Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана. Об этом стороны договорились на совещании 13 октября 2016 года.

«В задачи «Gazprom International», в случае принятия решения по участию в этих проектах, будет входить: подготовка технико-экономических обоснований, проведение комплекса геологоразведочных и промысловых исследований, переинтерпретация полученных ранее материалов, оценка ресурсного потенциала, капитальный ремонт скважин, доразведка и доразработка месторождений», — подчеркнули в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2016 года «Газпром» досрочно сдал лицензии «в связи с нецелесообразностью дальнейшего проведения геологического изучения недр» на площади Сарыкамыш и Западный Шохамбары в Таджикистане.

Глава представительства «Gazprom international» в Душанбе Игорь Шаталов при этом отметил, что не исключает возможности продолжения работы компании в этой среднеазиатской стране, но при этом будет рассматриваться также налоговый и таможенный режим.

«Разработка с учетом нынешней налоговой системы экономически неэффективна. Мы теряем больше, чем вкладываем», — подчеркнул тогда Шаталов.