Москва, 21 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Посла Бельгии в Москве вызвали в МИД Российской Федерации (РФ) в связи с ситуацией вокруг вероятной причастности ВВС королевства к бомбардировкам населенного пункта в Сирии, в результате которых погибли мирные жители. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«21 октября в МИД РФ был вызван посол Бельгии в Москве Алекс ван Меувен, — говорится в сообщении. — В ходе беседы с ним первый заместитель министра иностранных дел РФ В. Титов заявил, что вызывает недоумение продолжающееся упорное отрицание бельгийской стороной факта нанесения 18 октября с.г. самолетами ВВС Бельгии авиаудара в пригороде Алеппо».

В сообщении МИД РФ отмечается, что дипломату Бельгии были представлены доказательства причастности бельгийских военных самолетов к бомбардировке населенного пункта Хассаджак.

Ранее в бельгийском Минобороны сообщили, что Бельгия ждет официального отказа Российской Федерации (РФ) от «необоснованных обвинений» в авиаударе по мирным жителям в Сирии.

Военное ведомство утверждает, что номера военных воздушных судов, которые нанесли удар по мирным жителям под Алеппо, не принадлежат бельгийским ВВС.

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