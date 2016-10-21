Москва, 21 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Евро в ходе торгов на Московской бирже 21 октября обновил минимумы августа 2015 года — валюта опускалась ниже 68 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 11:48 мск, евро торгуется на отметке в 67,9775 рубля, валюта потеряла 29,50 копейки к предыдущему закрытию. Минимум по евро к этому времени составил 67,91 рубля.

На глобальном валютном рынке «Форекс» европейская валюта стоит около $1,0894, что стало минимальным значением с марта 2016 года.

Евро снижается к доллару США на фоне решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить основные параметры монетарной политики, направленной на поддержку экономики еврозоны.