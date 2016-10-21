Вашингтон, 21 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Компания Microsoft подвела итоги за I квартал 2017 финансового года, согласно которому объем чистой прибыли сократился на 4,3% и составил $4,69 млрд. Выручка, увеличившаяся на 0,4%, достигла значения $20,45 млрд, сообщает компания.

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Наибольший рост — на 116% — показала облачная платформа Azure, предназначенная для корпоративных клиентов, а вот выручка от мобильных устройств сократилась на 72%. В сегменте Productivity and Business Processes объем выручки изменился на 6% в большую сторону и составил $6,7 млрд.

Итоги отчета оказали влияние на стоимость акций компании — они выросли на 6%, тем самым преодолев значение $60. Это превысило исторический максимум для Microsoft — 1 декабря 1999 года стоимость ее ценных бумаг составила $58,38, отмечает The Verge.