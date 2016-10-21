Ташкент, 21 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Глава администрации города (хоким) Ташкента Рахмонбек Усманов объявил о начале борьбы с разводами семейных пар, для этого власти намерены применять самые радикальные меры.

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Усманов в ходе общего собрания администрации города обнародовал статистику: в 2016 году разводы пар, в основном молодых, выросли на 32%.

«Статистика удручающая. В связи с этим горадминистрация создала рабочую группу, которая займется разработкой мер, направленных на сокращение числа разводов в столице», — объявил Усманов.

По словам хокима, в настоящее время ведется подготовка «нескольких нормативно-правовых актов по данному вопросу, в их числе поправки в Семейный кодекс, предполагающие многократное увеличение госпошлины за бракоразводный процесс». Однако, самой радикальной мерой, предложенной ташкентской горадминистрацией, является обнародование фактов о разводах семейных пар.

Городские власти намерены сначала оглашать имена разводящихся семейных пар на телеканале «Ташкент» и в газетах «Вечерний Ташкент» и «Тошкент окшоми», а если это не окажет на пары действия — публиковать их фотографии.

Хоким Ташкента также дал поручение одному из городских телеканалов подготовить программу, во время которой с желающими развестись супругами будут проводить беседы специалисты и общественность.