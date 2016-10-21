Минск, 21 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Белоруссия перечислит 21 октября России доплату за поставленный газ. Об этом журналистам сообщил министр энергетики страны Владимир Потупчик.

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Ранее он заявил, что сумма недоплаты за газ составляет $281 млн. Эти средства будут перечислены 21 октября, сказал Потупчик. Объем поставок нефти из РФ в Белоруссию будет восстановлен в полном объеме также 21 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия и Россия подтвердили договоренности, что при поставках природного газа в Белоруссию в 2016 году будет сохранен механизм формирования цены, аналогичный 2015 году.

Стоимость российского газа для Белоруссии будет существенно снижена после погашения Минском задолженности за ранее поставленные объемы, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

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Белоруссия до 20 октября в полном объеме погасит задолженность по платежам за российский газ, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании главы правительства с вице-премьерами. Общая сумма долга Белоруссии превышает $300 млн.