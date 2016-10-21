Москва, 21 октября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. 1 ноября вступает в силу новая система оформления резидентных разрешений на парковку. Теперь автовладельцы имеют право получить льготу сразу на три года. Как уточняется 21 октября на официальном сайте мэра Москвы, платежи можно вносить, как и сейчас, ежегодно. Стоимость услуги останется прежней — три тысячи рублей в год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

«Увеличение срока действия резидентных разрешений сделает более комфортными условия для жителей зоны платных парковок. Теперь автовладельцы смогут получить льготу сразу на длительный срок, они не будут тратить время на её ежегодное переоформление», — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Чиновник подчеркнул, что москвичам предоставлено право, самостоятельно выбрать нужный срок действия документа и порядок его оплаты в рамках трёхлетнего срока. Поэтому в зависимости от своих панов резиденты могут оформить разрешение не только на три года, но и на один или два.

В свою очередь в ГКУ Администратор московского парковочного пространства пояснили, что например, автовладельцу, который планирует в скором времени переехать, целесообразно получить документ с более коротким сроком действия, а тем, кто долгое время проживает по одному и тому же адресу и переезжать не планирует, — на два или три года.

В Дептрансе также напомнили о том, что резидентное разрешение позволяет бесплатно парковаться в районе проживания с 20:00 до 08:00. Чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо внести резидентную плату в размере трёх тысяч рублей ежегодно, шести тысяч за два года и девяти тысяч за три года. Автомобилист может оплатить круглосуточное разрешение сразу на весь срок его действия, что позволит ему в течение трёх лет не беспокоиться о парковке в районе проживания. Если водитель всё-таки решит оплачивать разрешение не за три года сразу, а по частям, но через год забудет вовремя внести нужную сумму, то ему дадут на это дополнительно 14 календарных дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до начала 2017 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 107 парковок. В городе и дальше будут расширять площадь парковочных мест, для чего готовят специальную программу.

Читайте подробности здесь: С начала 2016 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 парковок