Москва, 21 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара США к мировым валютам до максимальных значений с марта, свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары США

К 09:10 мск золото снизилось до $1264,80 за тройскую унцию (-0,22% или $2,80). Серебро также подешевело — на 0,42% до $17,48 за унцию.

Американская валюта поднималась по отношению к корзине валют из шести стран — основных торговых партнеров США на 0,12% — до 98,45 пункта. На максимуме индекс доллара США составлял 98,56 пункта.

Доллар растет к основным валютам на фоне решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить основные параметры монетарной политики, направленной на поддержку экономики еврозоны.