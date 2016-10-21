Оттава, 21 октября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Нидерландско-британская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell продает свои участки в западной части Канады, но сохраняет при этом важную позицию по сланцевым углеводородам в стране, заявил директор Shell по геологоразведке и добыче Анди Браун. Об это сообщили в пресс-службе компании.

mediaissuesng.com Нефтегазовая компания Royal Dutch Shel

Из сообщения следует, что Shell договорилась о продаже своих нефтегазовых участков в западной части Канады компании Tourmaline Oil Corp. Речь идет об участках в северо-восточной части Британской Колумбии и центральной части провинции Альберта. В сутки здесь добывают 24,85 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. Площадь продаваемых объектов достигает 83 тыс. гектаров.

Общая сумма сделки составляет $1,037 млрд, из которых $758 млн нидерландско-британская получит деньгами, а еще $279 млн в виде акций Tourmaline. Сначала продажу части активов Shell в Канаде должен одобрить регулирующий орган. После чего планируется закрыть сделку к концу текущего года.

Напомним, что в Северной Америке и Аргентине Shell добывает в сланцах около 250 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. В США во владении компании проекты в таких формациях как Пермиан, Марселлус и Утика, Хейнсвилль. В Аргентине — в районе Вака Муэрта. В Канаде Shell располагает проектами в провинции Альберта и Британская Колумбия. По словам директор компании по геологоразведке и добыче Анди Брауна, Shell, несмотря на продажу части участков, сохраняет сильную позицию по добыче сланцевых углеводородов в Канаде. Браун подчеркнул, что компания ведет активную деятельность в отношении профильных активов в бассейнах Монти и Дюверней.

В июне этого года на деловом завтраке Сбербанка «Жизнь после нефти» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден заявил, что Россия имеет самый высокий в мире геологической потенциал. В связи с этим Shell продолжит инвестирование в российские проекты, «потому что вне зависимости от того, что думают политики, ни география, ни геология не меняются, и в этой стране очень хорошие позиции с точки зрения геологии, очень сильный рынок, и это всегда будет».

ИА REGNUM передавало, что, по словам коммерческого директора по РФ Shell E&P Дугласа Бакли, потребление природного газа в ближайшие десять лет увеличится двое, а углеводороды в целом продолжат играть доминирующую роль на мировом рынке. В целом газовая отрасль может занять большую часть рынка, однако произойдет это не очень быстро.

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Что касается компании Tourmaline Oil Corp., которая купила у Shell участки на территории страны, то она является старейшим канадским предприятием по добыче сырой нефти, природного газа и разведки. Компания ориентирована на долгосрочное расширение за счет «агрессивной» разведки, разработки на месторождениях, производства углеводородов и программы приобретения участков в бассейне Западной Канаде. Компания постоянно увеличивает свое влияние на рынке за счет расширения базы активов.