Владивосток, 21 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В «Главном Управлении ЖКХ» заверяют, что отключение объектов Минобороны РФ на Дальнем Востоке от электричества не произойдет. Во-первых, большая большая часть счетов оплачена, во-вторых, указом президент РФ Владимира Путина запрещено обесточивать стратегические объекты, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор «ГУ ЖКХ» Дмитрий Волокитин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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Он подчеркнул, что военные коммунальщики оплатили более 90% выставленных счетов «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК). С начала года на Дальнем Востоке «ГУ ЖКХ» потребило энергии на 660 миллионов рублей, 604 из них уже оплачены. Существует текущая задолженность в сумме 57 миллионов рублей. По мнению генерального директора коммунального предприятия Минобороны, отключать стратегические объекты от электроснабжения запрещено даже при наличии долга.

«Объекты Минобороны — это стратегические объекты и шантаж ради текущей задолженности — это не самый действенный способ вести бизнес. По законодательству запрещено отключать военные объекты при любой финансовой ситуации — существует Указ президента о запрете таких действий со стороны ресурсников. Вопрос можно решить с помощью надзорных органов, в крайнем случае пойти в суд. Но отключать — запрещено!», — считает Дмитрий Волокитин.

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Как сообщало ИА REGNUM, энергетики намерены ввести ограничительные санкции на десятки объектов министерства обороны РФ в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областей из-за долга в 81 миллион рублей. Поставки электроэнергии планируется прекратить со следующей среды, 26 октября.