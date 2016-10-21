Грозный, 21 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В Чечне постепенно решается вопрос с ликвидацией безработицы. Только с начала 2016 года численность безработных жителей республики снизилась на 16%. Об этом сообщают официальные власти региона.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

По словам заместителя директора департамента занятости населения Чечни Сулеймана Умаева, в субъекте принимается комплекс мер, направленных на создание новых рабочих мест, и за девять месяцев 2016 года безработных в республике стало на 12 тысяч меньше, пишет «Вестник Кавказа».

В числе приоритетных мероприятий в работе по снижению безработицы в том числе и повышение инвестиционной привлекательности. Так, к улучшению показателей по снижению напряженности на рынке труда привела реализация ряда крупных инвестиционных проектов.

Стоит отметить, что сам глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 26 августа текущего года называл значительно меньшие цифры по количеству созданных рабочих мест. Так, по словам Кадырова, за 2016 год создано около пяти тысяч рабочих мест. При этом, как отмечал чеченский лидер, безработица в Чечне в текущем году сократилась до 1,3%.

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Рамзан Кадыров поставил задачу снизить уровень безработицы в Чечне до 5%

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2016 года уровень зарегистрированной безработицы в регионе сократился до 12,1%. Это четвертое место в РФ — впереди были только Ингушетия, Республика Тува и Карачаево-Черкесия.

В июле нынешнего года республике на борьбу с безработицей выделили более 133,7 млн рублей. В настоящее время численность безработных в Чечне составляет 62 тыс. человек. На 1 января 2016 года в Службе занятости было зарегистрировано более 74 тыс. человек. За последние пять лет число жителей региона, не имеющих работу, уменьшилось на 102 700 человек.

При приходе к власти в Чечне Рамзана Кадырова в 2007 году уровень безработицы достигал 76%. Чеченский лидер поставил перед властями субъекта четкую задачу — к 2018 году снизить уровень безработицы в регионе до 5%.

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