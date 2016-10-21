Артёмовский, Свердловская область, 21 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В Свердловской области жители посёлка Красногвардейского жалуются на качество оказания медицинской помощи. Своего медпункта здесь нет, к врачам приходится ездить в Артёмовскую больницу, и там не всегда в силах оказать нужную помощь, сообщили они корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Один из потрясших посёлок случаев произошёл 9 сентября. У жительницы населённого пункта случился инсульт. И, по словам сельчан, её не смогли принять в больнице города Артёмовского, к которому относится посёлок.

«Транспортировка осуществлялась на автомобиле скорой помощи — УАЗ. На таком автомобиле и для здорового человека поездка превращается в АД, а в нашем случае человек с кровоизлиянием в мозг, для которого любая кочка, а на данном автомобиле они чувствуются в десятикратном размере, усиливает кровоизлияние. Возможно это и спровоцировало, разрыв сосуда головного мозга. Так вот, районная больница города Артемовский оказалась не конечным пунктом маршрута «Скорой помощи». Дело в том, что Центральная больница ВСЕГО Артемовского района (ГБУЗ Артемовская ЦРБ), тоже не обеспечена необходимым оборудованием и специалистами этой области. В итоге Татьяну Петровну отправили в больницу соседнего района, город Алапаевск. Весь маршрут «скорой помощи» по времени составил — 4,5 часа, в усугубляющих болезнь условиях. На следующий день пребывания в больнице Татьяна Петровна впала в кому, из которой уже не вышла…», — сообщают жители Красногвардейского.

По их словам, это далеко не первый случай смерти человека от инсульта в поселке. «Всем хорошо известно, что если скорая едет в Алапаевск, то живым человек уже не вернется», — заявляют граждане.

Граждане уже готовы писать президенту России Владимиру Путину. Они просят оснастить скорую помощь «хорошим современным автомобилем с современным оборудованием». Также граждане сообщают, что ранее в посёлке, в котором проживают порядка пяти тысяч человек, была своя больница, но её расформировали.

В областном Минздраве и в Артёмовской больнице пока не прокомментировали данную информацию. В Минздраве заявили ИА REGNUM, что изучают ситуацию. Между тем, по данным активистов Общероссийского народного фронта, жалобы на низкое качество медпомощи поступают в организацию регулярно. Очень часто скорую помощь приходится ждать более 20 минут. И особенно остра данная проблема как раз в сельской местности.

«ОНФ неоднократно обращал внимание на транспортную недоступность отдаленных сел и деревень. В общественных предложениях Народного фронта, переданных губернатору Свердловской области в декабре прошлого года, говорится и о проблеме скорой помощи на селе. Сейчас региональный Минздрав распределяет пациентов между больницами, что позволит частично решить проблему», — заявляет сопредседатель регионального штаба ОНФ Лариса Фечина.

При этом, по данным ОНФ, ещё одной проблемой свердловской медицины является нехватка медицинского персонала. Почти три четверти опрошенных активистами свердловчан сообщают о проблемах в том, чтобы вовремя попасть к нужному специалисту и получить своевременную помощь.

А тем временем, областные власти отчитались о получении 37 новых машин скорой помощи. Машины оснащены расширенным набором медицинского оборудования. Станции скорой медицинской помощи, расположенные в Алапаевске, Первоуральске, Ревде, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Асбесте и Серове получили автомашины класса «В». А свердловскому Центру медицины катастроф передан автомобиль класса «С» — это реанимобиль с максимальным набором медицинского оборудования.

По данным областных властей, всего в период с 2012 по 2015 год было приобретено 305 единиц санитарного автотранспорта, а в 2016-м — ещё 68. Средства на эти цели пошли из регионального бюджета.

Кроме того, власти и лично губернатор заявляют о намерении добиваться того, чтобы скорая добиралась до пациента максимум за 20 минут, как и предусмотрено нормативами. Отметим, что в городах этот вопрос в основном уже практически решён. Что касается сельской местности, то здесь преодолеть необходимое расстояние по нередко разбитым дорогам за 20 минут возможно далеко не всегда.