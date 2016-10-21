Волгоград, 21 октября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. В Волгограде отопительный сезон, стартовавший десять дней назад, вновь омрачают коммунальные аварии. Одна из них произошла накануне в Дзержинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 21 октября, повреждение на трубопроводе на территории закрытого режимного объекта сегодняшней ночью обнаружила объездная бригада МУП «ВКХ» .

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Без тепла и горячей воды остался микрорайон «Семь ветров». После обнаружения неполадки на место сразу же выдвинулись аварийно-ремонтные службы. Устранить последствия прорыва трубы коммунальщикам удалось за считанные часы. Течь ликвидировали уже к четырем часам утра.

По словам главного инженера МУП «ВКХ» Сергея Багина, теплоноситель уже подан в систему, восстановительные работы были завершены к утру. Однако стать теплыми сразу батареи в квартирах горожан не смогут. Как пояснил Багин, технологический регламент требует перезапуска внутридомовых сетей отопления и времени, чтобы горячая вода по трубам дошла до каждой квартиры.

Специалисты заверили, что нормальный режим теплоснабжения микрорайона восстановится в течение дня.

Добавим, что с началом отопительного сезона работа по устранению аварийных ситуаций на тепловых сетях ведется круглосуточно. Так, по информации городской единой дежурно-диспетчерской службы, только за двое суток на тепловых сетях произошло порядка 43 технологических отказов, устранено более 20 порывов трубопроводов в Советском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Кировском районах.

Напомним, в текущем году отопительный сезон в Волгограде стартовал 11 октября. Спустя пять дней все пусконаладочные работы были завершены. Однако без локальных проблем не обошлось. В районах еще остаются отдельные объекты, где управляющие компании не завершили работы по регулировке внутридомовых систем отопления. Как пояснили в департаменте ЖХ и ТЭК, если батареи в квартире холодные, следует обратиться в свою управляющую компанию. Непрогрев отопительных приборов в квартире зачастую связан с воздушными «пробками» в трубах. Такие неполадки должна устранять обслуживающая организация.

Самым беспроблемным районом был признан Красноармейский район, где зарегистрировано наименьшее количество обращений в диспетчерские службы. Началу отопительного сезона традиционно сопутствует ряд аварийных ситуаций — состояние теплосетей Волгограда находится в тяжелом состоянии в связи с накопленными годами проблемами, износ сетей достигает 70−75%.