Вашингтон, 21 октября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. В США почти 72 млн человек посмотрели третьи итоговые дебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на статистику исследовательской компании Nielsen.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Дебаты в Лас-Вегасе стали третьими в истории США по количеству зрителей. Рекорд установили те же Трамп и Клинтон — их первые дебаты посмотрели 84 млн зрителей. На первом месте теледебаты Джимми Картера и Рональда Рейгана, в 1980 году их зрителями стали 80,6 млн человек.

Вторые дебаты Трампа и Клинтон собрали 66 млн телезрителей. Все данные Nielsen не учитывают тех, кто посмотрел дебаты онлайн в интернете, а также в публичных местах — барах и ресторанах.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года, а инаугурация нового главы Белого дома, как ожидается, пройдёт в январе 2017 года.