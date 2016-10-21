Рим, 21 октября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци добился того, чтобы из итогового заявления Евросоюза было убрано предложение ввести новые санкции против России по Сирии, пишет The Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель

По данным издания, Ренци настоял на том, что упоминание санкций в тексте заявления не имеет смысла. «Я считаю, что мы написали правильные слова в итоговом документе, — что мы должны сделать все возможное для заключения мирного договора», — сказал Ренци журналистам после саммита ЕС в Италии.

Издание отмечает, что введение санкций поддерживали в числе прочих канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Меркель по итогам заседания заявила, что обсуждение Евросоюзом новых санкций против России возможно в том случае, если интенсивность авиаударов в сирийском Алеппо сохранится.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о продлении ещё на сутки действующей с утра 20 октября гуманитарной паузы в Алеппо, в ходе которой ВКС России и ВВС Сирии не наносят ударов по позициям незаконных вооружённых формирований.

Боевики в Алеппо активно препятствуют выходу мирных жителей через гуманитарные коридоры. По данным российского Центра по примирению, террористами из группировки «Ахрар аш-Шам» были расстреляны 14 представителей местного самоуправления в восточном Алеппо, призывавшие население воспользоваться гуманитарной паузой, чтобы покинуть город. В течение дня все гуманитарные коридоры находились под постоянным огнём. В результате обстрелов получили ранения три российских офицера Центра по примирению.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам состоявшейся в ночь на 20 октября в Берлине встречи с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом сообщил, что российская сторона намерена продлить гуманитарную паузу в Алеппо «насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации». По его словам, дальнейшее развитие ситуации в Алеппо будет зависеть от степени активности боевиков.