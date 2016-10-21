Вашингтон, 21 октября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Компания Hyundai отзовет почти 63 тыс. автомобилей в США, так как панорамный электролюк может вылететь на проезжую часть во время движения, сообщает 21 октября Associated Press.

okezone.com Логотип компании Hyundai

Компания Hyundai отзовет автомобили модели Sonata, произведенные в 2015 и 2016 годах.

Представители Hyundai утверждают, что пока не поступало сообщений о несчастных случаях, вызванных технической неисправностью стеклянного электролюка. Устранение неисправности будет бесплатным и начнется с декабря этого года.

Напомним, ранее представители компании Hyundai заявили, что будут отозваны около 300 тыс. автомобилей Elantra из-за технических неисправностей подушек безопасности.