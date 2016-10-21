Вашингтон, 21 октября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» на домашней арене уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 20 октября, завершилась со счетом 2:4 (1:2, 1:0, 0:2).

nhl.com Матч между «Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»

В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Джастин Уильямс и Маркус Йоханссон. У «Флориды» голы забили Майкл Матесон и Яромир Ягр.

Таким образом, после 4-х игр регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» пока занимает второе место на «Востоке», имея в активе 7 очков. «Флорида», набравшая 5 баллов, занимает седьмое место.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2).

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