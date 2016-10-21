Тиват, Черногория, 21 октября, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Неизвестные осквернили памятник первому в мире космонавту, Герою СССР Юрию Гагарину, установленный в посёлке Радовичи в Черногории. Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на руководителя общества «Пики Русской цивилизации», словенского бизнесмена Юста Ругела, который выступал инициатором установки монумента.

adriatur.ru Памятник Юрию Гагарину в Черногории

Инцидент произошёл, предположительно, в ночь на 20 октября. По словам Ругела, памятник, вероятно, забросали плодами растущего поблизости граната — об этом свидетельствуют характерные следы, оставшиеся со всех сторон на белом камне монумента. Бизнесмен сообщил, что обратился с заявлением о произошедшем в полицию города Тивата.

«Я считаю, что это крайне неприемлемо. Потому что это монумент человеку, делу которого обязаны не только русские, но и всё человечество», — прокомментировал Юст Ругел.

Памятник Юрию Гагарину в черногорском посёлке Радовичи близ побережья Которского залива был открыт 12 апреля 2016 года по случаю 55-летия первого полёта человека в Космос. Автором монумента выступил московский скульптор Вадим Кириллов.