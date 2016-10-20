Лондон, 21 октября, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что армия страны начала осуществление кибератак «позиций» исламистов в Интернете, в поддержку операции по штурму Мосула войсками антитеррористической коалиции, сообщает Associated Press 21 октября.

Оловянные солдатики

«Я могу подтвердить, что мы используем кибернаступление впервые в этой кампании», — сообщил Фэллон журналистам.

Министр обороны не стал комментировать, намерены ли английские военные ограничиться только «виртуальным» штурмом Мосула. Об участии реальных подразделений Великобритании в штурме столицы «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) пока ничего не сообщается.

Основные союзники Ирака, Соединенные штаты, все-таки участвуют в боевых действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, военный контингент США понес на подступах к Мосулу первые боевые потери — 20 октября американский солдат подорвался на мине к северу от города, во время движения автоколонны к «столице ИГИЛ» (запрещена в России).

Однако американское участие тоже не является решающим — по информации журналистов, в штурме второго по размеру иракского города, удерживаемого исламистами с 2014 года, участвуют «более сотни» американцев, что явно не соответствует заявлениям Пентагона о «массированной поддержке» армии Ирака.

Похоже, изгонять исламистов из страны и «спасать» репутацию президента США Барака Обамы, который неоднократно обещал «освободить Мосул к концу года», в конечном счете, придется иракской армии и курдским отрядам «пешмерга», которые являются наиболее крупными и боеспособными подразделениями антитеррористической коалиции.