София, 21 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что изменил своё мнение по вопросу о санкциях в отношении России из-за ситуации в сирийском Алеппо, передаёт болгарский телеканал Nova TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алёша

«То, что происходит в Алеппо, недопустимо и должно быть прекращено. Нет ничего более важного, чем человеческие жизни. Из-за российских атак в Сирии сегодня я выступаю за санкции против Москвы», — заявил болгарский премьер 20 октября по прибытии в Брюссель на заседание Европейского совета.

По словам Борисова, «нет никаких оправданий бомбардировкам больниц, школ и жилых домов». «Куда вернуться всем этим людям (беженцам из Сирии — прим. ИА REGNUM ), когда всё рухнуло?» — задался риторическим вопросом Борисов.

Он подчеркнул, что санкции против России наносят ущерб бизнесу и экономике, но действия Москвы в Сирии противоречат ценностям, которые исповедует Европейский союз. «Если санкции окажутся достаточны сильны для того, чтобы вернуть всех за стол переговоров, я абсолютно за. Я знаю, что причиняю ущерб себе же, так как мы ведём переговоры по наследству, которое мы получили в энергетике, но ценности для нас важнее всего, и мы будем защищать их до конца», — сказал премьер-министр.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее Бойко Борисов многократно выражал надежду, что руководство Евросоюза снимет санкции в отношении России, поскольку ответное продовольственное эмбарго, введённое Москвой, наносит серьёзный ущерб экономике республики. Наиболее крупные убытки несут болгарские сельхозпроизводители. При этом существенных мер, которые могли бы компенсировать экономические потери в результате политического решения Брюсселя, руководством Евросоюза не предпринимается.

Тем не менее премьер-министр Болгарии подчёркивал, что официальная София продолжит придерживаться линии Брюсселя в вопросе санкций, поскольку «европейская и болгарская позиции — это одно и то же».

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Отметим, что МИД Болгарии, несмотря на отсутствие однозначной позиции по данному вопросу в правительстве респубики, последовательно выступает за сохранение санкционных мер, называя их «единственным инструментом, которым располагает Европа», чтобы сдерживать «российскую агрессию».