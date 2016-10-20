Москва, 20 октября, 2016, 23:55 — ИА Регнум. В отношении руководителя акционерного общества «Корпорация развития» Сергея Маслова возбуждено уголовное дело по факту хищения более миллиарда рублей через ОАО «Банк «Народный кредит». Об этом сегодня, 20 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительном обществе.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Сообщается, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области обнаружили мошенническую деятельность руководителя АО «Корпорация развития». Глава этого АО Сергей Маслов подозревается в реализации схемы по выводу из-под контроля денежных активов «Корпорации развития».

По данным следствия, в 2013 году Маслов и его первый заместитель, будучи в сговоре с руководством ОАО «Банк «Народный кредит», разместили в этом банке в преддверии отзыва у него лицензии свыше 1 млрд рублей, принадлежащих «Корпорации развития».

Потом мошенники перечислили денежные средства на счета фиктивных организаций по несуществующих основания. После этого деньги были похищены.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса («Присвоение или растрата»). По местам работы и жительства фигурантов уголовного дела проходят обыски. Идет изъятие документов.

Известно, что Маслов уже задержан.