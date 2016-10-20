Генсек НАТО обеспокоен приближением ВМС России к Сирии
Брюссель, 20 октября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен тем, что силы ВМФ России, направляющиеся в Средиземное море, могут быть использованы для военных ударов в Сирии, передаёт ABC News.
Столтенберг заявил, что ВМС России использовали такие маршруты в прошлом.
«Эта авианосная группа может быть использована для содействия военным операциям над Сирией и быть использована для наращивания атаки на Алеппо», — заявил Столтенберг.
Союзники по НАТО «обеспокоены тем, что российская авианосная группа будет поддерживать военные операции в Сирии методами, которые увеличат человеческие страдания», добавил он.
Генсек НАТО дал понять, что военно-морские силы НАТО будут следить за российскими кораблями «ответственно и взвешенно».