Джуно , США, 20 октября, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы хочет быть уверенной, что следующий глава государства будет уделять такое же пристальное внимание Арктике, как и Барак Обама. Об этом, как сообщает издание Alaska Dispatch News, заявил глава американского исполнительного руководящего комитета по вопросам Арктики Марк Бжезинский.

М.Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Остров Гукера (Базальт)

Куратор американской арктической политики отметил, что его команде хотелось бы при нынешнем президенте достичь максимального результата в своей деятельности, и приумножать его, работая с новым президентом.

Он также обратил внимание, что председательство США в арктическом совете не заканчивается с истечением срока полномочий нынешнего президента. Напомним, выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года, однако в рамках председательства Штатов на март 2017 года запланировано как минимум еще одно важное политическое мероприятие — министерская встреча в Фэрбенксе. На ней американский спецпредставитель по Арктике Роберт Папп презентует проекты, реализованные в последние два года по инициативе США в рамках Совета.

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По мнению Бжезинского, проблемы Арктики как таковой и Аляски в частности в последнее время отошли на второй план. Обращать внимание на вопросы развития региона во время президентской кампании не так-то просто, особенно такой, подчеркнул чиновник. Поэтому достижением, по его мнению, можно считать успешное проведение Арктической научной министерской встречи, которая собрала участников из 25 стран и Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США заступили на пост председателя Арктического совета — главной площадки для обсуждения региональных проблем — в апреле 2015 года. Президент США объявил, что главное направление работы Вашингтона на этом посту — борьба с изменением климата. Председательство в Арктическом совете также стало поводом для активизации «внутренней» арктической политики — развитию Аляски. Барак Обама стал первым президентом, который посетил штат.

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Напомним, в 2017 году пост председателя Арктического совета США передадут Финляндии.