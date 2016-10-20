Колумбус, США, 20 октября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. 20 октября республиканский кандидат Дональд Трамп на митинге в штате Огайо предупредил о возможных подтасовках на предстоящих 8 ноября президентских выборах и заявил, что признает результаты только в случае собственной победы. «Я полностью признаю и приму результаты этих исторических выборов, если одержу победу!» — безапелляционно заявил Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Дебаты прошлым вечером были поразительные, и все говорят, что я победил… Честность выборов — это не то, что я хочу лично для себя — это то, что я хочу сохранить для нашей страны и ее будущего. Джон Подеста — глава предвыборного штаба Клинтон сказал, что нелегальные мигранты имеют право голосовать, если у них есть водительское удостоверение. Но, не будьте наивными, ребята! Клинтон вносит хаос в эти выборы. Вносит разлад в демократические традиции выборов. Она сделает все, чтобы победить. Она врет Конгрессу, врет ФБР… она способна на все! Включая подтасовку голосов!»

Дональд Трамп бодро агитировал цветных США голосовать за него, убедительно доказывая, что демократы не изменили их жизнь к лучшему, и «ни к чему надеяться, что бескорыстия им стоит ждать и от Клинтон». Но цветные США и так давно разочарованы в Бараке Обаме. И если золотому Дональду удастся массово привлечь их на свою сторону, заставить подняться с диванов и пойти голосовать. Можно сказать, что шансы на победу у него не просто увеличатся…

В любом случае, у кандидатов всего две недели. Им необходимо, несмотря на преклонный возраст обоих, начать жить еще быстрее и как можно быстрее.